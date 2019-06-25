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حبس 3 طلاب اغتصبوا طالبة مصابة باهتزاز نفسى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:34 ص
حبس 3 طلاب اغتصبوا طالبة مصابة باهتزاز نفسى بكفر الشيخ حبس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أقدم 3 أشخاص على اغتصاب طالبة عمرها 15 سنة، تعانى من اهتزاز نفسى، وألقت مباحث كفر الشيخ القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم وأنهم حدوثها عدة مرات لاستجابتها، وتحرر المحضر رقم 969 إدارى قسم بيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتقدم "ز.ا.ع.م" ممرضة ببلاغ لقسم شرطة بيلا يفيد قيام بعض الأشخاص بالتعدى على نجلة شقيقها "د.ا.ا.ع"15 سنة طالبة تعاني من اهتزاز نفسى، وبسؤالها اتهمت كلا من "م.م.ع.ز"17 سنة، طالب، و"م.م.ك" 17 سنة طالب، و"م.ن.ح.ا"20 سنة، طالب، بالتعدى عليها ومواقعتها جنسياً.

وتمكن ضباط المباحث بتوجيهات اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم وحدوثها عدة مرات لاستجابتها، وتحرر المحضر رقم 969 إدارى قسم بيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

 


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