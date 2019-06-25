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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كيلو بانجو فى السلام

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:22 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته كيلو بانجو فى السلام ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تجارة وتوزيع المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل ترويجها على عملائه .
 
بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "وائل.م" 25 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 1 كيلو من مخدر البانجو، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مخدر البانجو

ضبط عاطل

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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