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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب معاقة ذهنيا بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:43 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب معاقة ذهنيا بشبرا الخيمة حبس
القليوبية نيفين طه

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أمر عمرو عوض مدير نيابة شبرا الخيمة أول، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه اغتصابة فتاة معاقة ذهنيا.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغا من  ه ع أ 48 عاما ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبرفقتها نجلتهام م ع 16 عاما من ذوي الإحتياجات الخاصة، واتهمت س م ط   22 عاما عاطل مقيم دائرة القسم سبق اتهامه فى 7 قضايا جنائية بإستدراج المجنى عليها بمسكنه والتعدى عليها جنسيا مستغلا حالتها المريضة وعدم إداراكها للأمور .

تمكن المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12488 جنح قسم  أول شبرا الخيمه لسنة 2019.

 

 

 


شبرا الخيمة

تعدى جنسيا

مديرية امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

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