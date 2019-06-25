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حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش وبندقية خرطوش بالمنوفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:50 م
حبس عاطل ضبط وبحوزته 10 قطع حشيش وبندقية خرطوش بالمنوفية حشيش - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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قرر المستشار عصام جوده مدير النيابة العامة بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية ، حبس عاطل وبحوزته 10 قطع حشيش وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط "إبراهيم. د" 30 عاما، عاطل وبحوزته 10 قطع حشيش وبندقية خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة على المتعاطين بالمنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفيه

امن المنوفيه

مواد مخدره

حشيش

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