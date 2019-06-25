حبس طالب جامعى 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 600 ألف جنيه بزعم توظيفها

كتبت أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة بحبس طالب جامعى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تلقى المتهم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 600 ألف جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية فى مجال الاستثمار العقارى، وعدم التزامه بقيمة الأرباح الشهرية، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضد المتهم للحصول على أموالهم، فيما لم يتقدم ضحايا آخرين كشفت عنهم التحريات الامنية أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.