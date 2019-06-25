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حبس تاجرة منتجات جلدية 4 أيام لاستيلائها على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:03 م
حبس تاجرة منتجات جلدية 4 أيام لاستيلائها على 700 ألف جنيه بزعم توظيفها حبس ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها فى مجال تجارة المنتجات الجلدية، مقابل أرباح شهرية.

وذكرت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمة "سعاد. ج" صاحبة محل منتجات جلدية، حصلت على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغ إجماليها قرابة 700 ألف جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المنتجات الجلدية بجميع أنواعها مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، ولم تلتزم بدفع قيمة الأرباح الشهرية، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها ، وتفدم عدد من الضحايا ببلاغ ضد المتهمة حمل رقم 2564 لسنة 2019 ، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات.

 

 

 

 


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الاستيلاء على 700 ألف

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