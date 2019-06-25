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حبس المتهم بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:27 م
حبس المتهم بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالإسكندرية حبس
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إتهامه بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض عملاء البنوك الأجنبية، وإستغلالها فى اتمام عمليات شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات. 
 
تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بورود بلاغ لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالباً فتح حساب للإشتراك بإحدى خدمات التسوق والشحن، والتى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى، على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وتلقى الشركة إعتراضات من بنوك أجنبية لإستخدام بطاقاتهم الإئتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 73 ألف جنيه لإتمامها بموجب الإحتيال والإستيلاء على بيانات عملائهم مما عرض الشركة لأضرار وخسائر مادية.
 
أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، بالتنسيق مع فرع الإدارة بغرب الدلتا، أن وراء إرتكاب الواقعة شخص حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، مقيم بالإسكندرية، حيث إستغل المذكور درايته فى مجال إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية، وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت، فى الإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنها للبلاد، وإستلامها من خلال الشركة المشار إليها، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته جهاز "لاب توب"، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وأضاف بتمكنه من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك، بإتباع الأسلوب المشار إليه بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته، وبإرشاده تم ضبط "جهاز لاب توب، و5 هواتف محمولة، وجهاز عرض "بروجيكتور"، و 2 شاشة كمبيوتر، وجهاز "أى باد"، وشاحن منفصل "باور بنك"، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 

محافظه الاسكندريه

امن الاسكندريه

نيابه اموال عامه

التسوق الالكترونى

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