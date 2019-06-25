حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25/6/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية شديد الحرارة علي باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، و تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.



الطقس فى الأردن



نهاراً

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتُصبح أعلى من مُعدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بنحو 6-7 درجات.

ويكون الطقس حاراً في مختلف المناطق وشديد الحرارة بالأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات صباحاً، وفي جنوب المملكة تكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً

يبقى الطقس أكثر حرارة من المُعتاد.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين



يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود الـ 9 درجات مئوية ويسود طقس حار الى حار جداً في مختلف المناطق مع درجات حرارة أربعينية في المناطق الغورية والشفا غورية. الرياح تكون غربية الى شمالية عربية.