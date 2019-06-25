حاكم مصرف لبنان: الاقتصاد سيتحسن رغم نمو نسبته 0% منذ بداية 2019

رويترز

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إن معدل النمو في البلاد بلغ 0% منذ بداية 2019 لكن آفاق الاقتصاد بصدد التحسن.

وقال سلامة خلال مؤتمر يوروموني في بيروت "على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ 0% منذ بداية العام حتى الآن، نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان".

وقال إن وضع السيولة سيتحسن في الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح أن البنوك لم تصل إلى قرار نهائي بشأن الاكتتاب في إصدار أذون خزانة منخفضة الفائدة.

وقال إن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.