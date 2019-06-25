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جونسون يتعرض للانتقاد لوصفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالطاقة الإيجابية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:37 م
جونسون يتعرض للانتقاد لوصفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بالطاقة الإيجابية بوريس جونسون
أ ش أ

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 تعرض المرشح لرئاسة الوزراء البريطانية بوريس جونسون لحملة من الانتقاد من منافسيه من حزب المحافظين البريطاني لتصريحه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتحدثه عن قوة الطاقة الإيجابية.
 
وذكرت صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية اليوم الثلاثاء - عبر موقعها الإلكتروني - أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية "أمبر رود" شنت هجومًا على جونسون بعد فشله في توضيح خطته لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
 
وكان المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا قد صرح، أمس الاثنين، بأنه يمكن أن يحل مسألة الحدود الإيرلندية بترتيبات بديلة على الرغم من
تصريحات الداعمين بأن الأمر يمكن أن يستغرق 3 سنوات لتقديمه، موضحًا أنه يمكن أن يمرر (بريكست) من البرلمان دون اتفاق بحلول 31 أكتوبر القادم على الرغم من تكرار تصويت نواب البرلمان البريطاني ضده.
 
يذكر أن جونسون يعد من المنافسين الأكثر حظًا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية خلفًا لتريزا ماي، ومن المقرر أن يصوت 160 ألف عضو بحزب المحافظين بحلول نهاية يوليو المقبل عبر البريد الإلكتروني لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.

بوريس جونسون

بريطانيا

الاتحاد الأوروبي

بريكست

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