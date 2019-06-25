جهاز تعمير شمال سيناء: إنشاء 25 عمارة وترميم وتأهيل 36 بالمساعيد

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اليوم فرع جهاز منطقة تعمير سيناء، عن إجمال وتكاليف المشروعات التنموية التى تم الإنتهاء منها والجارى تنفيذها خلال الفترة من عام 2014 حتى 2019 .

وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة جهاز تعمير شمال سيناء اليوم فى تصريحات صحفية، بمقر فرع جهاز التعمير بالعريش، إن من بين هذه المشروعات الإسكان الاجتماعى على أرض شمال سيناء، وتضمن إنشاء 18 عمارة بنطاق مركز العريش بعدد 160 وحدة سكنية، و 2 عمارة سكنية بمركز نخل 32 وحدة سكنية، و2 عمارة بمركز الحسنة 32 وحدة سكنية، و3 عمارات بمركز بئر العبد 48 وحدة سكنية، وترميم 13 عمارة 312 وحدة سكنية، ضمن مشروع ترميم 95 عمارة بحى المساعيد، وإعادة تأهيل 26 عمارة بحى المساعيد، 590 وحدة .

ووصل جملة ما تم من مشروعات الإسكان الاجتماعى إنشاء وترميم 312، وإنشاء جديد 1070 وحدة بتكلفة، 279 مليون.

أضاف مدير فرع جهاز تعمير سيناء بشمال سيناء، إنه فى مجال إنشاء الإسكان البدوى، تم بناء 15 منزل بقرية "الحمة"، و20 بقرية "قرية" فى نطاق مركز الحسنة، وفى مركز نخل بناء 30 منزل بقرية "الريد"،، و21 منزل بقرية "صدر الحيطان"، و 30 منزل بقرية "وادى الحاج"، و 11 منزل إزالة وإعادة بناء بقرية 6 أكتوبر، بإجمالى 127 وحدة سكنية، بتكلفة 31 مليون جنيه.

وأشار إنه فى مجال مشروعات قرية الروضة الجديدة التى تمت، تضمنت رفع كفاءة مساكن قرية الروضة 530 وحدة سكنية، وإنشاء 51 منزل جديد بديل عشش ومنازل آيلة للسقوط، وإنشاء شبكة مياه قرية الروضة بطول 14 كيلو أقطار مختلفة، أقطار، ومد شبكات كهرباء بطول 7 كيلو كهرباء من منطقة سبيكة حتى منطقة مزار.

وأوضح مدير تعمير فرع جهاز تعمير سيناء، إن إجمالى المشروعات التى تمت فى قرية الروضة بتكلفة 127 مليون جنيه، تكلفة مقرر أن تنتهى سبتمبر القادم لتنتهى بذلك كل الأعمال التى تقررت فى قرية الروضة بالتزامن مع ذكرى حادث الروضة الأليم القادمة.

وأشار إنه بالتعاون مع جهات أخرى، تم تنفيذ عدد من الإنشاءات بوسط سيناء وهى فى قرية "الجوفة" إنشاء 70 منزل استكمالا لعدد 30 منزل، وشبكة طرق بطول 6 كيلو، و3 كيلو شبكة صرف مياة، وإنشاء بئر مياه ومحطة تحلية ومعالجة، وخزان أرضى، بإجمالى 100 وحدة أصبحت الآن جاهزة فى قرية الجوفة ويجرى فرشها، بتكلفة إجمالية 86 مليون جنيه .

أضاف إنه تمت أعمال طرق تضمنت مد 49 كيلو فى نطاق مركزى بئر العبد والعريش، و15 كيلو فى مناطق وسط سيناء، ، وأعمال التيار الكهربائى بنطاق مركزى نخل والحسنة بإجمالى تكلفة 125 مليون، كما إنه جارى استكمال إنارة الطريق الدولى من منطقة "الميدان" حتى منطقة "سبيكة"، ومن منطقة "مزار" حتى "الروضة"، وأعمال إنارة طريق الصالة المغطاة بالعريش، وطريق مستشفى بئر العبد ، وإنشاء مبنى داخل الديوان ودار ضيافة فى قرية الروضة مدرسة فى قرية الروضة ، و2 مدرسة فى بئر العبد .

وأشار إنه فى مجال المشروعات التنموية تم إنشاء 17 تجمع تنموى بدوى فى وسط سيناء، تضمنت 971 بيت بدوى، و 5 وحدات صحية، 18 ساحه رياضة ، 18 مسجد و18 مجمع محلات فى نخل والحسنة.

ومشروعات التنمية الزراعية بالتعاون مع المحافظة وتضمنت إنشاء 13 تجمعا زراعى بينها 8 فى نطاق مركز نخل ، و4 فى نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، و تجمع فى نطاق مركز بئر العبد.