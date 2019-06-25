جنح النقض تقبل طعن الفنانة غادة إبراهيم فى اتهامها بإدارة شقة منافية للآداب

قضت محكمة جنح النقض بقبول طعن الفنانة غادة إبراهيم فى القضية المتهمة فيها "بإدارة شقة منافية للآداب"، على الحكم الذى صدر ضدها بالحبس سنة وقررت نقض الحكم وإعادته.

ترجع القضية لعام 2016 بعد اتهام غادة إبراهيم بإدارة شقة منافية للآداب.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت فى 11 فبراير من العام قبل الماضى بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى عامًا واحدًا فى اتهامها و3 آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادى لممارسة الأعمال المنافية للآداب.