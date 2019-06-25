جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

سوهاج محمود مقبول

تمكن رجال جمارك سوهاج برئاسة عمر أحمد سليمان مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة، 1978.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط العربية القادمة من الشارقة إشتبه عمر أحمد سليمان مدير الجمرك فى الراكب المصرى م . ق م وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبية تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

تم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY جهاز الاكسراى بمعرفة حشمت محمد مأمور الفحص تحت إشراف حسن أبوكريشة مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب مكونة من عاطف عبدالشافى وممدوح عبد الشافى ومحمود عبدالفتاح مأمورى الحركة وعصام بلال بمكافحة التهريب وبلال محمد بالأمن الجمركى حيث تبين وجود 891 عبوة أدوية بشرية لعلاج العقم والأورام داخل حقائبه.

وتبلغ التعويضات المستحقة مليون و 398 ألف جنيه قرر يوسف محمد علي مدير عام الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥ لسنه٢٠١٩ والعرض على النيابة العامة بجرجا.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.