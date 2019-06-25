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جامعة الزقازيق: إعلان 70% من نتائج كليات الجامعة وباقى النتائج فى موعد أقصاه 30 يونيو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:09 م
جامعة الزقازيق: إعلان 70% من نتائج كليات الجامعة وباقى النتائج فى موعد أقصاه 30 يونيو الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، أثناء ترأسه لاجتماع مجلس الجامعة اليوم، الشكر إلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لما يقوم به من جهد ملموس جعل المواطن الشرقاوى يلحظ تغييرا كبيرا فى الشارع والخدمات المقدمة رغم علمنا بما يواجهه من مصاعب ومقاومة للتغيير والاصلاح .

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذا التقدير مؤكدا على أن الجامعة يجب أن تكون هى العقل المفكر والمخطط والمنفذ لكل ما يجرى فى المحافظة، وأن العمل التنفيذى صعب لكن ميزته أننا نرى المردود فورا.

مشيرا إلى أن كم المخالفات بالمحافظة كان كبيرا للغاية، والمؤسف أن العين أصبحت تعتاد هذه المخالفات، واختتم كلمته قائلا "ليس لدينا مصالح مع أحد وسنكافح الفساد أينما وجد والقيادة السياسية تقف بجانبنا لتنفيذ ذلك" .

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للسادة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الكنترولات وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والجهاز الإدارى بالأداء المتميز أثناء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وسرعة إعلان النتائج فى أكثر من 70% من كليات الجامعة عقب انتهاء الامتحانات مباشرة وخص بالشكر كلية التجارة ذات الأعداد الكبيرة التى تم الانتهاء من إعلان نتائجها بالكامل فى زمن قياسى، على أن تعلن باقى النتائج فى موعد أقصاه 30 يونيه الجارى .

ووافق المجلس على بدء الدراسة ببرنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة إعتباراً من العام المقبل، وذلك بناء على القرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن.

كما وافق المجلس على تخصيص 3 منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا للطلاب الأفارقة شاملة الإعفاء من مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة خلال العام الدراسى 2019/2020 .

كما قرر المجلس إنشاء وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية كوحدة ذات طابع خاص تابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أن تنشأ وحدات فرعية مناظرة بالكليات، وبدء تدريس مقرر حقوق الانسان ومكافحة الفساد لطلاب الفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة من العام القادم .

ووافق المجلس على تكليف الدكتور خالد الدرندلى عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالاتصال باللجنة المشكلة لزيارة الجامعات وفحص ملفاتها فى مسابقة أفضل جامعة فى مجال التحول الرقمى للعام الجامعى المقبل، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 


رئيس جامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق

رؤساء الكنترولات

اعضاء هيئة التدريس

نتيجة كلية التجارة بجامعة الزقازيق

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