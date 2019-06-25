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"تويتر والجولف" استراتيجية ترامب نحو إيران فى كاريكاتير "يو إس إيه توداى"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:08 م
"تويتر والجولف" استراتيجية ترامب نحو إيران فى كاريكاتير "يو إس إيه توداى" استراتيجية ترامب نحو إيران
كتبت: إنجى مجدى

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سخرت صحيفة "يو إس إيه توداى" من كيفية تعامل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حيال الصراع الناشب مع إيران والذى تصاعد إلى ذروته خلال الشهر الجارى.

استراتيجية ترامب نحو إيران
استراتيجية ترامب نحو إيران

 

وفى رسم كاريكاتورى يقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ممسكا فى يد بهاتفه الشخصى حيث فتح تطبيق تويتر، وباليد الأخرى عصا الجولف وهى رياضته المفضلة، وإذ به يتحدث عن التغريد وعن كيفية إحراز الهدف فى الجولف. لكن فى الخلف يقف أثنين من القادة العسكريين وأحدهم يقول للآخر "استراتيجيته نحو إيران"، فى إشارة إلى فشل الرئيس فى التعامل مع الأزمة.

 

ووقعت سلسلة من عمليات تخريب استهدفت ناقلات النفط فى الخليج خلال مايو ويونيو الجارى، نفت إيران مسئوليتها عنها. غير أن طهران اقرت باسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، زعمت اختراقها المجال الجوى الإيرانى، وفى أعقاب ذلك نشرت تقارير عن رد أمريكى غير أن ترامب غرد بأنه وجه بوقف ضربات عسكرية لبعض المواقع الإيرانية بعد تقييم أشار إلى احتمال مقتل 150 مدنيا.


ايران

تويتر

ترامب

الجولف

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