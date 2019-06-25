تونس واليابان يتفقان على التحسين المستمر للإنتاجية والجودة

تونس أ ش أ

وقعت، مساء الاثنين، وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جيكا" اتفاقية التمديد لمدة عام فى برنامج التحسين المستمر للإنتاجية والجودة "كايزان" لينتهى فى عام 2020 .

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الممثل المقيم للجيكا، ايغوزا توششيفومي، ووزير الصناعة التونسي، سليم الفرياني، وذلك على هامش أعمال الندوة السنوية "مايزان افريقيا" التى تستضيفها تونس اعتبارًا من اليوم ولمدة ٣ أيام بمبادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "الجايكا" والشريك الجديد لدفع التنمية فى إفريقيا "نيباد" بالتعاون مع وحدة التصرف فى برنامج الجودة التابعة لوزارة الصناعة.

و"كايزان" ، كلمة يابانية تعنى "التحسين المستمر"، وهى عبارة عن مجموعة من الإجراءات التحسينية بتكلفة مناسبة بهدف تحسين إنتاجية وجودة المنتجات وكذلك ظروف العمل بما يمكن من جعل العمل اكثر سهولة.

وأكد الممثل المقيم للجيكا، ايغوزا توششيفومي، أن تمديد هذا الاتفاق يهدف إلى تعميم هذه المقاربة على كامل البلاد وعلى المستوى الإقليمى لا سيما وأن تونس تعتبر رائدة فى مقاربة "كايزن" على المستوى الأفريقي، ملاحظًا أن تونس على غرار اليابان لا تتوفر على موارد طبيعية لذلك يجب عليها الاعتماد على الكفاءات.

وأضاف ايغوزا أن اليابان بصدد دراسة عدد من المشاريع مع الحكومة التونسية لاسيما فيما يتعلق بالحماية من الفيضانات وفى مجال الكهرباء.

من جانبه ، أكد وزير الصناعة التونسى سليم الفريانى أهمية تبادل التجربة التونسية والممارسات الجيدة لمقاربة "كايزان" مع الدول الأفريقية المشاركة فى هذا المؤتمر.

وسيتم بمناسبة الندوة الترويج لمفهوم "كايزان" ونشره فى إفريقيا من خلال تبادل الخبرات الناجحة فى مختلف بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.