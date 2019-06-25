الرئيسية أخبار عاجلة تورط شخصيات سياسية وحزبية بقضية "تنظيم الأمل" الارهابي الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:00 م زياد العليمى-أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ترددت أنباء عن تورط بعض الشخصيات السياسية والحزبية بقضية تنظيم الأمل. وأشارت المعلومات إلى تورط عدد من الشخصيات السياسية والحزبية بمخطط تنظيم الأمل العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الارهابية بالخارج. الاخوان الارهاب تنظيم الامل زياد العليمي خلية ارهابية زياد العليمى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة وصول زياد العليمى وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة للمثول أمام النيابة الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:42 م تحقيقات موسعة مع زياد العليمى وعناصر خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:24 م الأمن الوطنى يحبط أضخم مخطط لاستهداف البلاد فى30يونيو.. الإخوان ترصد ربع مليار جنيه لتنفيذ أعمال تخريبية بذكرى الثورة.. زياد العليمى يتزعم تشكيلا يضم 7قيادات إخوانية.. وأيمن نور ومطر ومحمد ناصر للتخطيط والإدارة الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:00 ص ضبط 19 شركة إخوانية لضرب الاقتصاد الوطنى.. وزياد العليمى على رأس المتورطين الثلاثاء، 25 يونيو 2019 07:49 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها 10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو 10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين المزيد من Trending Plus
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