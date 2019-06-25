تورط شخصيات سياسية وحزبية بقضية "تنظيم الأمل" الارهابي

كتب محمود عبد الراضي

ترددت أنباء عن تورط بعض الشخصيات السياسية والحزبية بقضية تنظيم الأمل.

وأشارت المعلومات إلى تورط عدد من الشخصيات السياسية والحزبية بمخطط تنظيم الأمل العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الارهابية بالخارج.