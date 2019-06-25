تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 6650 فرصة عمل بقيمة 114 مليون جنيه خلال 4 أشهر

أسيوط ـ محمود عجمي

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير بأسيوط "الصندوق الإجتماعى سابقا" دعمه للشباب والفتيات الذين قرروا خوض تجربة الاستثمار وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال توفير التمويلات الماليه وعقد سلسلة من التدريبات والتسوق والمعارض، ليكونوا رواد أعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتوفير آلالاف فرص العمل لإقامة المشروعات التى تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات بمحافظات الصعيد.

قال رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، لـ "اليوم السابع": أنه تم تقديم دعم لتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات خلال الأربع أشهر الماضية، من خلال خدمات الجهاز بتكلفة بلغت 114 مليون و452 ألف جنيه.

وأضاف رميح عبد الحسيب، أنه تم خدمات مالية بتمويل مشروعات صغيرة بقيمة مالية بلغت 52 مليون و858 ألفا و793 جنيه، لدعم وتنمية 317 مشروعا، حققت 915 فرصة عمل، بينما تم تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة مالية بلغت 61 مليون و593 ألفا و221 جنيه، لعدد 5 آلاف و 214 مشروعا، حققت 5735 فرصة عمل.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، أنه من خلال وحدة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات، تم اصدار نحو 806، خدمة ما بين اصدار ترخيص نشاط مؤقت و بطاقة ضريبية و تأمينات اجتماعية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها اى مواطن لبدأ مشروعه؛ مشيرا إلى بمجرد وصول المواطن لمقر جهاز المشروعات لطلب تراخيص لمشروعه يتم توجيه إلى مجمع الشباك الواحد، والذى يستقبل عدد من المندوبين بكافة الجهات المعنية والعمل على إصدار سجل تجارى وتنظيم رخص والضرائب".

وتابع:" يقدم جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، خدمات غير ماليه لدعم ريادة الأعمال للمستفيدين من إقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناهية الصغر من خلال التدريبات على أبدأ مشروعك وتقديم لهم نماذج استرشادية تساعدهم فى تسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 4616".