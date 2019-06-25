سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

و4600 مستفيد من تدريبات ابدأ مشروعك..

تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 6650 فرصة عمل بقيمة 114 مليون جنيه خلال 4 أشهر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:00 ص
تنمية المشروعات بأسيوط: توفير 6650 فرصة عمل بقيمة 114 مليون جنيه خلال 4 أشهر رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغير بأسيوط "الصندوق الإجتماعى سابقا" دعمه للشباب والفتيات الذين قرروا خوض تجربة الاستثمار وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال توفير التمويلات الماليه وعقد سلسلة من التدريبات والتسوق والمعارض، ليكونوا رواد أعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الشباب وتوفير آلالاف فرص العمل لإقامة المشروعات التى تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات بمحافظات الصعيد.

قال رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، لـ "اليوم السابع": أنه تم تقديم دعم لتنمية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير بالمحافظة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات خلال الأربع أشهر الماضية، من خلال خدمات الجهاز بتكلفة بلغت  114 مليون و452 ألف جنيه.

 

وأضاف رميح عبد الحسيب، أنه تم خدمات مالية بتمويل  مشروعات صغيرة بقيمة مالية بلغت 52 مليون و858 ألفا و793 جنيه، لدعم وتنمية 317 مشروعا، حققت 915 فرصة عمل، بينما تم تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة مالية بلغت 61 مليون و593 ألفا و221 جنيه، لعدد 5 آلاف و 214  مشروعا، حققت 5735 فرصة عمل.

 

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، أنه من خلال وحدة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات، تم اصدار نحو 806، خدمة ما بين اصدار ترخيص نشاط مؤقت و بطاقة ضريبية و تأمينات اجتماعية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها اى مواطن لبدأ مشروعه؛ مشيرا إلى بمجرد وصول المواطن لمقر جهاز المشروعات لطلب تراخيص لمشروعه يتم توجيه إلى مجمع الشباك الواحد، والذى يستقبل عدد من المندوبين بكافة الجهات المعنية والعمل على إصدار سجل تجارى وتنظيم رخص والضرائب".

 

وتابع:" يقدم جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، خدمات غير ماليه لدعم ريادة الأعمال للمستفيدين من إقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناهية الصغر من خلال التدريبات على أبدأ مشروعك وتقديم لهم نماذج استرشادية تساعدهم فى تسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات 4616".

 

 


اسيوط

تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة

ابدأ مشروعك

المعارض

المشروعات المتوسطة

الشباب

فرص العمل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط: 10 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب ضمن مبادرة "مشروعك "

الأربعاء، 15 مايو 2019 11:57 ص

قطار نجاح المشروعات الصغيرة مستمر.. "أحمد عبدالغفار" تخرج فى الهندسة ورفض العمل الحكومى.. ويؤكد: قرض جهاز تنمية المشروعات ساعدنى فى الحصول على توكيلات الأجهزة الكهربائية.. ووفرت فرص عمل لأبناء قريتى (صور)

السبت، 13 أبريل 2019 03:00 م

"قصة نجاح".. سلسلة جديدة من النماذج المشرفة للمشاريع الصغيرة.. مصنع إليكترونيات حصل على تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.. بدأ بـ3 عمال فقط.. وزاد إنتاجه ووصل عدد العاملين فيه إلى 280 عاملا

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:57 م

صور.. تطوير أول مصنع للغازات بالصعيد برعاية "المشروعات الصغيرة" بسوهاج.. الزوجان هبة وأشرف حصلا على قرض مليون جنيه لشراء ماكينات حديثة.. والمصنع يورد أوكسجين سائل من بنى سويف لأسوان ويعمل 24 ساعة بقوة 120 عاملا

الأحد، 24 مارس 2019 01:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة تونس ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2019

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

دار الإفتاء تهدم دولة الإخوان والسلفيين.. فتاوى تنويرية تبدد الأفهام المغلوطة.. الصلاة فى مساجد الأضرحة "مستحبة".. و"المصافحة عقب الصلاة" سببا لرضا الله.. و"الحلف بالكعبة" لا حرج فيه.. ووضع المال فى البنوك جائز

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مصادر: لا تظلمات فى النظام الإلكترونى لأولى ثانوى.. وإرسال النتيجة للإدارات

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

مالى تحقق أكبر فوز فى أمم أفريقيا 2019 برباعية موريتانيا.. فيديو

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

رئيس البرلمان الليبى: المؤسسة العسكرية بقيادة حفتر منضبطة وشرعية وقانونية

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

القبض على المتهم بقتل سيدة ووضع جثتها داخل حقيبة بالزيتون..اعرف التفاصيل

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

البابا تواضروس: المسيح أول سائح وأول لاجئ يزور مصر فى التاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة