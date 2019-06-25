تكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة البيئية الثقافية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة شئون البيئة بشمال سيناء، تكريمها لعدد 42 طالب بمدارس شمال سيناء فازوا فى المسابقة البيئية .

وقالت الإدارة إن التكريم تم تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وقامت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس جمال حلمى مدير إدارة البيئة بالمحافظة، بتكريم الطلاب الفائزين بمسابقة البيئة بديوان عام المديرية وعددهم 43 فائزا .

شارك فى التكريم حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، ويسرى جاسر مدير عام إدارة العريش التعليمية، وخالد حسين ابوسلمه مدير إدارة التربية السكانية بديوان عام المديرية.

وقال جمال حلمى مدير إدارة البيئة، إن المسابقة تضمنت 41 ندوة عن البيئة مع إجراء مسابقة لحظية يتم فيها إلقاء بعض الأسئلة والطلاب يجيبون عليها.

وأضاف أن الجوائز بلغ عددها 225 جائزة عينية وتم تنفيذ عدد 19 معسكر لخدمة البيئة من خلاله تم تسليم أدوات نظافة وأدوات زراعية بلغ عددهم 168 سلة قمامة وكوريك وشوكة زراعية وتم زراعة 1583 شتلة بمختلف أنواعها بفناء عدد من المدارس .

وقالت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الجوائز المالية مقدمة من إدارة شئون البيئة وشهادات التقدير مقدمة من مديرية التربية والتعليم، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين وشهادات التقدير.