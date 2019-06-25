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تعرف على مواعيد التقديم للدراسات العليا للطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:16 م
تعرف على مواعيد التقديم للدراسات العليا للطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التقدم لفصل الخريف لجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم - ماجيستير- دكتوراه) لعام 2019/2020 على النحو التالى:

1- كلية الآداب من 1/8/2019 إلى 15/8/2019

2- كلية الحقوق الطلاب الجدد (اول دبلوم) من 11/8/2019 حتى 16 أغسطس والطلاب الذين سبق لهم الحصول على أول دبلوم ويرغبون فى التسجيل بالفصل الأول من الدبلوم الثانى، والطلاب الراغبين فى استكمال المقررات والمعيدين والوافيدين من 1 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر.

3- كلية التجارة من 1 يوليو حتى 29 أغسطس.

4- معهد البحوث الطبية من 1 يوليو حتى 22 أغسطس .

5- عهد الدراسات العليا والبحوث من 1 يوليو حتى 15 اغسطس.

6- كلية التربية الرياضية للبنات من 1 يوليو حتى 15 أغسطس.

7- كلية طب الأسنان من 1 يوليو حتى 8 أغسطس.

8-  كلية العلوم من 1 يوليو حتى 8 أغسطس.

9- المعهد العالى للصحة العامة 1 يوليو حتى 8 أغسطس.

10- كلية الطب البيطرى 1 يوليو حتى 8 أغسطس.

11- كلية التمريض من 7 يوليو حتى 29 أغسطس.

12- كلية الصيدلة من 1 أغسطس حتى 30 أغسطس .

13- كلية التربية من 30 أغسطس حتى 14 سبتمبر.

14-  كلية التربية للطفولة المبكرة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس .

15- كلية التربية الرياضية للبنين من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس .

16- كلية الهندسة من 1يوليو حتى 31 أغسطس .

17- كلية الزراعة من 15يوليو حتى 15 سبتمبر.

18- كلية التربية النوعية من 15يوليو حتى 10 سبتمبر.

19- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 15 يوليو حتى 1سبتمبر.

20- كلية زراعة سابا باشا من 1 يوليو حتى 31 يوليو .

21-  كلية السياحة والفنادق من 1 يوليو حتى 31 يوليو .

22-  كلية الطب من 6 يوليو حتى 31 يوليو .

23- كلية الفنون الجميلة 15 أغسطس حتى 30 سبتمبر.

 


الاسكندريه

جامعه الاسكندريه

تقديم الدراسات العليا

تقديم الماجستير

مواعيد التقديم للدراسات العليا

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