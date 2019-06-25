تعرف على ظروف رؤية هلال ذو القعدة بالقاهرة والمحافظات فى 7 معلومات

أيام معدودة تفصلنا عن ميلاد هلال شهر ذو القعدة، بعدما كشفت الحسابات الفلكية أن 4 يوليو المقبل سيكون غرة شهر ذو القعدة.

وينشر "اليوم السابع" ظروف رؤية هلال شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا ، بالقاهرة ومحافظات الجمهورية والعواصم الإسلامية ، كما يلى :

1- يولد هلال ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل

2- يوم الثلاثاء 2 يوليو هو اليوم السابق ليوم الرؤية.

3- يوم الرؤية يوم سيكون الأربعاء 29 من شوال لعام 1440 هجريا الموافق 3 يوليو المقبل.

4- فى هذا اليوم يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة.

5- فى باقى المحافظات فيبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 46 و47 دقيقة.

6- يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين 35 و 56 دقيقة.

7- تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريا فلكيا الخميس 4 يوليو.