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تعرف على شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بأسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:47 م
تعرف على شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض بأسيوط جمال نور الدين - محافظ أسيوط
اسيوط - ضحا صالح

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أعلنت إدارة التدريب بمديرية الصحة بأسيوط شروط الالتحاق  بالمعاهد الفنية للتمريض بمدرسة تمريض بمركز بأبنوب، ومقرها مستشفى أبنوب المركزي، ومدرسة تمريض بمركز البداري، ومقرها مستشفى البداري المركزي، ومدرسة تمريض بمركز والقوصية، ومقرها مستشفى القوصية المركزي، ومدرسة تمريض بمركز صدفا، ومقرها مستشفى صدفا المركزي، ومدرسة تمريض بمركز ديروط، ومقرها مستشفى ديروط المركزي، ومدرسة تمريض بمركز منفلوط، ومقرها مستشفى منفلوط المركزي، ومدرسة تمريض بمركز الغنايم، ومقرها مستشفى الغنايم المركزى .

وتضمنت شروط التقديم 

1-لابد أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها الطالب على شهادة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي للصف الثالث الإعدادي 

 2- أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده على مبدأ التوطين

  3- لا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان نتيجة المقبولين

4 - تقديم ملف الطالب كاملًا في الفترة التي تحددها إدارة المدرسة وإلا يعتبر الطالب منسيًا من التقديم

 

 


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