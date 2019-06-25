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تعرف على خطة محافظ دمياط لإزالة التعديات والارتقاء بمنظومة النظافة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:00 م
تعرف على خطة محافظ دمياط لإزالة التعديات والارتقاء بمنظومة النظافة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رؤساء الوحدات المحلية أهمية سرعة تنفيذ أعمال الإزالات للتعديات على الأراضى الزراعية والمخالفات والإشغالات، إضافة إلى تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة لجميع المخالفات، والتصدى لها فورا فى المهد، وتنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بدهان واجهات المبانى والعمارات السكنية، وفصل المرافق تدريجيا فى حالة مخالفة تلك التعليمات، كما وجهت المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالإرتقاء بالمنظومة العامة للنظافة وإزالة تجمعات القمامة حول المدارس .

 

كما وجهت الدكتورة منال عوض لرئيسى الوحدة المحلية فى الزرقا وكفر سعد، بمتابعة أعمال عمارات الإسكان الإجتماعى ورصف الطرق المؤدية للعمارات، كما كلفت رئيس الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ، بمتابعة أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة كفر البطيخ، التى تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية، وبالنسبة لرئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة دمياط، تابعت أعمال الرصف بالشوارع المتفرعة من استاد دمياط الرياضى ورد الشىء لأصله بمنطقة ميدان سرور.

 


الوحدات المحلية

الزرقا

فارسكور

منال عوض

ازالة التعديات

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