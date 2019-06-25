سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:06 م
تعرف على جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات مكتب شهر عقارى ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها على مستوى الجمهورية من خلال إدخال التطوير التقنى لها وميكنتها بما يساعد المواطنين على الحصول على خدماته بشكل ميسر وفى أسرع وقت ممكن.

 

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والتوثيق الخدمات التى تقوم بها مكاتب الشهر والتوثيق فى المحافظات وهى:

-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية)

-إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها

- تصوير المحررات التى يطلب شهرها

-حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها

-إعطاء الشهادات العقارية

-إعداد فهارس المحررات التى تشهر

-التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات

-إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها

-الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.


خدمات الشهر العقارى

تسجيل عقد بالشهر العقارى

مكتب الشهر العقارى

مكتب توثيق الشهر العقارى

الشهادات العقارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة