تعرف على جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات

كتب إبراهيم قاسم

تسعى الدولة المصرية إلى تطوير مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكاتبها على مستوى الجمهورية من خلال إدخال التطوير التقنى لها وميكنتها بما يساعد المواطنين على الحصول على خدماته بشكل ميسر وفى أسرع وقت ممكن.

وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والتوثيق الخدمات التى تقوم بها مكاتب الشهر والتوثيق فى المحافظات وهى:

-مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية)

-إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها

- تصوير المحررات التى يطلب شهرها

-حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها

-إعطاء الشهادات العقارية

-إعداد فهارس المحررات التى تشهر

-التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى الإدارة العامة للمحفوظات

-إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها

-الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.