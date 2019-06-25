تعرف على توصيات المكتب الفنى للنقض لتطوير وتحسين القسم الجنائى بالمحكمة

قدم المكتب الفنى لمحكمة النقض للجمعية العمومية للمحكمة التوصيات المقترحة فى سبيل تطوير وتحسين الاداء بالقسم الجنائى والتى جاءت فى عدد من النقاط هى:

أولا بالنسبة للعمل القضائي بالدوائر الجنائية

1 - إدخال نظام تخصص الدوائر الجنائية ولتكن بداية بتخصيص عدة دوائر لقضايا المخدرات مع زيادة عدد الطعون التي ينظرها كل قاض في الشهر

2 - تقرير جلسة اضافية ثانية لإنجاز الطعون الكبيرة المتأخرة لمن يرغب من القضاة أعضاء الدوائر

3 - تخصيص عدة دوائر لإنجاز ما تبقى من طعون الشكل

4- تصنيف طعون الجلسات الأولى وعدم اقتصارها على طعون الشكل

5 -تحويل المبادئ القانونية لمحكمة النقض إلى نسخة رقمية

6- اختصار أسباب الحكم أو القرار في حالة القبول مع الإشارة إلى رقم المبدأ القانوني

7 - إعطاء رئيس محكمة النقض الحق في دعوة الهيئة رالعامة المختصة لإصدار حكم ملزم في حالة التعارض في الأحكام

8 - مناشدة المشرع بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2017 الذي عدل من اختصاص محكمة النقض وجعلها تنظر. موضوع الطعن في حالة ما إذا رأت نقض الحكم

9 - توفير قاعات لازمة وصالحة لعرض المتهمين بمحكمة النقض

10 - تهيئة المناخ المناسب القاضي لأداء رسالته

11 - التوصية بانشاء شرطة قضائية قادرة على حماية القضاة

12 -الحث على إصدار التشريعات اللازمة التي نص عليها القانون والدستور خاصة التقاضي إلى درجتين في الجنايات

13 - الإسراع نحو الأخذ بوسائل التقنية للحديثة

14 - امتلاك أعضاء المكتب الفني أحدث الحواسب الآلية

15 - إنشاء مطبعة خاصة بالمحكمة

16 - متابعة أعمال المكتب الفني والتفتيش بصفة دورية