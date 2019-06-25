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تعرف على توصيات المكتب الفنى للنقض لتطوير وتحسين القسم الجنائى بالمحكمة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:15 م
تعرف على توصيات المكتب الفنى للنقض لتطوير وتحسين القسم الجنائى بالمحكمة محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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قدم المكتب الفنى لمحكمة النقض للجمعية العمومية للمحكمة التوصيات المقترحة فى سبيل تطوير وتحسين الاداء بالقسم الجنائى والتى جاءت فى عدد من النقاط هى:

أولا بالنسبة للعمل القضائي بالدوائر الجنائية

1 - إدخال نظام تخصص الدوائر الجنائية ولتكن بداية بتخصيص عدة دوائر لقضايا المخدرات مع زيادة عدد الطعون التي ينظرها كل قاض في الشهر

2 - تقرير جلسة اضافية ثانية لإنجاز الطعون الكبيرة المتأخرة لمن يرغب من القضاة أعضاء الدوائر

3 - تخصيص عدة دوائر لإنجاز ما تبقى من طعون الشكل

4- تصنيف طعون الجلسات الأولى وعدم اقتصارها على طعون الشكل

5 -تحويل المبادئ القانونية لمحكمة النقض إلى نسخة رقمية

6- اختصار أسباب الحكم أو القرار في حالة القبول مع الإشارة إلى رقم المبدأ القانوني

7 - إعطاء رئيس محكمة النقض الحق في دعوة الهيئة رالعامة المختصة لإصدار حكم ملزم في حالة التعارض في الأحكام

8 - مناشدة المشرع بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2017 الذي عدل من اختصاص محكمة النقض وجعلها تنظر. موضوع الطعن في حالة ما إذا رأت نقض الحكم

9 - توفير قاعات لازمة وصالحة لعرض المتهمين بمحكمة النقض

10 - تهيئة المناخ المناسب القاضي لأداء رسالته

11 - التوصية بانشاء شرطة قضائية قادرة على حماية القضاة

12 -الحث على إصدار التشريعات اللازمة التي نص عليها القانون والدستور خاصة التقاضي إلى درجتين في الجنايات

13 - الإسراع نحو الأخذ بوسائل التقنية للحديثة

14 - امتلاك أعضاء المكتب الفني أحدث الحواسب الآلية

15 - إنشاء مطبعة خاصة بالمحكمة

16 - متابعة أعمال المكتب الفني والتفتيش بصفة دورية

 

 

 

 
 

 

 


محكمة النقض

القسم الجنائى بمحكمة النقض

العدالة الناجزة

الشرطة القضائية

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