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تعرف على الموقف القانونى لمحافظ المنوفية بعد حكم حبسه 10 سنوات بقضية الكسب

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:38 م
تعرف على الموقف القانونى لمحافظ المنوفية بعد حكم حبسه 10 سنوات بقضية الكسب محافظ المنوفية السابق ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار على الهوارى، اليوم الثلاثاء، كلمة النهاية فى قضية الكسب الغير مشروع المتهم فيها هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق بعد حكم سجنه 10 سنوات فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ، وتغريم المتهم 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساوى لمبلغ الغرامة.

 

وعقب الحكم يرصد "اليوم السابع"، الموقف القانونى للمتهم بقضية "الكسب غير المشروع":

ــ الحكم الصادر ضد المحافظ السابق قابل للطعن كونه الحكم الأول فى قضية الكسب.

ــ محكمة الموضوع التى أصدرت الحكم ستضع حيثياتها خلال أيام.

ــ يجوز للمتهم ودفاعه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من صدور الحكم.

ــ بعد تعديل قانون الإجراءات محكمة النقض هتى التى ستفصل فى الموضوع الدعوى.

 

وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليونًا و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع المتهمين الآخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مبانى المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.


محافظ المنوفية

هشام عبد الباسط

محاكمة محافظ المنوفية بالكسب غير المشروع

جنايات القاهرة

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