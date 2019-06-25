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تعرف على المرشحين السبعة لرئاسة محكمة النقض خلفا للمستشار مجدى أبو العلا

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:24 م
تعرف على المرشحين السبعة لرئاسة محكمة النقض خلفا للمستشار مجدى أبو العلا محكمة النقض - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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ينتظر خلال الأيام المقبلة أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية والمتعلقة بتعيين رؤسائها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذه التعديلات بشكل نهائى الأسبوع الماضى.

 

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إنه من المتوقع أن يكون تصديق الرئيس خلال الايام المقبلة نظرا لأنه خلال الايام المقبلة سيتقاعد عدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالتالى لابد من الإعلان عن الرؤساء الجدد لهذه الهيئات قبل نهاية الشهر الجارى.

 

رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مجدى أبو العلا أحد الذين يتقاعدون فى 30 يونيو الجارى، بالتالى وفقا للتعديلات الجديدة، فإنه سيكون هناك 7 مرشحين لرئاسة المحكمة خلفا له، سيختار من بينهم رئيس الجمهورية.

 

وأضاف المصدر القضائى، أن أقدم 7 قضاة بالمحكمة هم كلا من: "المستشار طه سيد على قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع على فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدى، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحى المصرى بكر العربى، والمستشار أحمد عبد القوى حسن أيوب".

 

 

ووافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972

 

ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات حتى بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستورى والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".


محكمة النقض

قانون رؤساء الهيئات القضائية

مجلس القضاء الأعلى

المرشحون لرئاسة محكمة النقض

تعديلات قانون الهيئات القضائية

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