تعرف على استعدادات جنوب سيناء لمؤتمر السياحة الدينية × 8 خطوات

تستعد محافظة جنوب سيناء لتنظيم مؤتمر "السياحة الدينية الخامس"، خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين.

ويرصد اليوم السابع فى النقاط التالية أبرز استعدادت محافظة جنوب سيناء للمؤتمر:-



1- وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى تظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضارى متميز يليق باسم مصر.

2-تطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة الممر .

3-استكمال تمهيد الطرق ورفع كفاءة مستشفى كاترين.

4- دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية.

5- تشكيل مجموعات عمل ضماناً لسرعة الإنجار أسوة بما تم خلال مؤتمر أسوان للشباب الأفريقي مارس الماضى.

6- الترويج للصورة الصحيحة عن مصر خلال المؤتمر وإبراز الدور الذى تلعبه في نشر تعاليم السلام و التسامح.

7-إطلاق حملات للترويج للسياحة في منطقة سانت كاترين.

8-التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإستكمال الإعداد للمؤتمر ليخرج بصورة تليق باسم مصر.