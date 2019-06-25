سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات جنوب سيناء لمؤتمر السياحة الدينية × 8 خطوات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:35 م
تعرف على استعدادات جنوب سيناء لمؤتمر السياحة الدينية × 8 خطوات جنوب سيناء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد محافظة جنوب سيناء لتنظيم مؤتمر "السياحة الدينية الخامس"، خلال شهر أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين.

ويرصد اليوم السابع فى النقاط التالية أبرز استعدادت محافظة جنوب سيناء للمؤتمر:-

1- وضع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى حتى تظهر مدينة سانت كاترين بشكل حضارى متميز يليق باسم مصر.
2-تطوير مطار سانت كاترين ورفع كفاءة الممر .
3-استكمال تمهيد الطرق ورفع كفاءة مستشفى كاترين.
4- دعم المناطق السياحية والأثرية والثقافية وتنفيذ برامج ثقافية وفنية.
5- تشكيل مجموعات عمل ضماناً لسرعة الإنجار أسوة بما تم خلال مؤتمر أسوان للشباب الأفريقي مارس الماضى. 
6- الترويج للصورة الصحيحة عن مصر خلال المؤتمر وإبراز الدور الذى تلعبه في نشر تعاليم السلام و التسامح.
7-إطلاق حملات للترويج للسياحة  في منطقة سانت كاترين.
8-التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإستكمال الإعداد للمؤتمر ليخرج بصورة تليق باسم مصر.

 

 


موتمر السياحه الدينيه

السياحه الدينيه فى مصر

السياحه الدينيه

سانت كاترين

جنوب سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. إنعاش السياحة الدينية بترميم آثار الإسكندرية.. أبرزها إحياء الكنيسة القديمة

الجمعة، 22 مارس 2019 06:00 ص

السياحة الدينية: برامج البرى والاقتصادى تتصدر الإقبال على موسم الحج السياحى

الخميس، 14 مارس 2019 03:00 ص

الحكومة والبرلمان يفتحان خطة دعم السياحة الدينية.. ويؤكدان الاهتمام بالكنائس ومسار رحلة العائلة المقدسة.. ووزيرا الأوقاف والآثار: هدم أى مسجد أثرى جريمة ضد القانون وتسجيل 979 قطعة آثار إسلامية

الإثنين، 11 مارس 2019 06:19 م

دينية البرلمان تدعو لدعم السياحة الدينية وتطوير المساجد الأثرية

السبت، 16 فبراير 2019 12:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة