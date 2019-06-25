تعرف على أعمال التطوير التقنى فى محكمة شمال القاهرة قبل افتتاحها غدا

كتب إبراهيم قاسم

تفتتح وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التخطيط، غدا الأربعاء، أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد الانتهاء من تطويرها وتطبيق نظام الميكنة بها وفقا للجيل الثانى لتطوير المحاكم، ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة، لتيسير عملية التقاضى، من أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

وقامت محكمة شمال القاهرة بتجهيز مجموعة المكاتب الأمامية والتى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات ، كما تم تجهيز المكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

كما قامت وزارة العدل بربط المحكمة وجزئيات ومأمورية الاستئناف، بشبكة واحدة ضمن مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، بحيث يتم متابعة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها بشكل الكترونى، بما يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة.