تضامن الأقصر يعلن تأهيل 23 مكلفة بالخدمة العامة للعمل فى دور رعاية الأيتام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه أقيمت دورة تدريبية بمكتبة مصر العامة لـ 55 فتاة من مكلفات الخدمة العامة بمحافظة الأقصر لمدة أسبوع، بهدف إختيار أفضل المكلفات للإستعانة بهم في تسيير العمل بمؤسسات محافظة الأقصر.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر – فى بيان صحفى – أن الدورة التدريبية أسفرت عن نجاح وتأهيل 23 مكلفة لأداء مدة الخدمة العامة فى العمل بدور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة، وتم تأهيل المكلفات تربوياً ونفسياً واجتماعياً.

وحاضر فى الدورة التدريبية، فريق العمل الذى قام بتدريب مكلفات الخدمة العامة، وهم محمد يوسف مدير فريق التدخل السريع ، والدكتورة فاطمة السيد مديرة مبادرة "شبابنا يخدم بلدنا"، والدكتورة عبير صلاح، والدكتورة منال أحمد من الإدارة العامة للرعاية، وذلك بحضور أشرف فرويز مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية تضامن الأقصر.