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تصل 46 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة غدا قبل مباراة منتخبنا مع الكونغو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:46 م
تصل 46 درجة.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة غدا قبل مباراة منتخبنا مع الكونغو حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب

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تستمر غدا الأربعاء درجات الحرارة فى ارتفاعها تزامنا مع مباراة المنتخب المصرى مع الكونغو فى بطولة الأمم الإفريقية، وذلك فى ظل الموجه الحارة التى تضرب البلاد والارتفاع التدريجى بحرارة الجو الذى بدأ الإثنين الماضى .

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه درجات الحرارة المتوقعة غدا بكافة الأنحاء بالجمهورية وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى: 

1-  درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

2- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

3- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

4- درجات الحرارة المتوقعةبجنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة

5- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات

6- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 46 درجة والصغرى 30 درجة.


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درجات الحراره

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