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تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا فى "دراسات إسلامية" جامعة الأزهر فرع الإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:50 م
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا فى "دراسات إسلامية" جامعة الأزهر فرع الإسكندرية تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية
كتب لؤى على

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أكدت الدكتورة بديعة الطملاوى، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية أنه جارى تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا ولمدة ثلاثة أيام للمواد التى تم اختبار الطالبات فيها الكترونيا، ولمدة ثلاثة أيام للمواد التى تم اختبار الطالبات فيها الكترونيا وعددها 11 مادة، منها 4 مواد(الفقه المقارن وقاعة بحث فقه مقارن وأحوال شخصية وقاعة بحث فقه) للفرقة الثانية شعبة الشريعة الاسلامية، ومادتين( قضايا فقهية معاصرة وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة) للفرقة الثالثة شعبة الشريعة الاسلامية، ومادة الأحوال الشخصية للفرقة الثالثة لشعبة الشريعة والقانون، ومادة قضايا فقهية معاصرة لطالبات الفرقة الثالثة لقسم العقيدة والفلسفة، و3  مواد( قضايا فقهية معاصرة وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة وأحاديث احكام )لطالبات الفرقة الرابعة لشعبة الشريعة الإسلامية. 
 
كما أكدت على أن  فريق العمل قد قام  بتصحيح 1940 ورقة إجابة لطالبات الفرقة الرابعة شعبة الشريعة في مواد أحاديث الأحكام والقضايا الفقهية المعاصرة وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة، و لطالبات الفرقة الثالثة شعبة الشريعة الإسلامية فى مواد القضايا الفقهية المعاصرة، وقاعة بحث قضايا فقهية معاصرة، وللفرقة الثالثة شعبة أصول الدين قسم العقيدة مادة القضايا الفقهية المعاصرة، وسيتم تصحيح 1459 ورقة إجابة في اليوم التالى لطالبات الفرقة الثانية شعبة الشريعة فى مواد الفقه المقارن، وقاعة بحث الفقه المقارن، والأحوال الشخصية للمسلمين، ومن المقرر أن ينهى فريق التصحيح عمله بمادتى قاعة بحث فقه للفرقة الثانية شعبة الشريعة الإسلامية، ومادة الأحوال الشخصية الفرقة الثالثة شعبة الشريعة والقانون، ويتكون فريق العمل من الدكتورة صفية عزت، والدكتورة شيماء موسى والدكتور خليل محمد تحت إشراف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأشارت الدكتورة بديعة أن التصحيح الإلكتروني يتميز بالنزاهة والحيادية والبعد عن الأهواء الشخصية وإعطاء كل ذى حقٍ حقه، كما أكدت أنها تتابع أعمال التصحيح الإلكترونى يوميًا بوجود مديرة وحدة الجودة والأساتذة الذين قاموا بتدريس المواد.
 
 
 
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (1)
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (1)

تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (2)
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (2)

تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (3)
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (3)

تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (4)
تصحيح 5377 ورقة إجابة إلكترونيًا بدراسات الإسكندرية (4)

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الاسكندرية

دراسات اسلامية

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