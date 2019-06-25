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ترقية 58 مستشارا بالنقض وانضمام 70 عضوا جديد بالمحكمة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:01 م
ترقية 58 مستشارا بالنقض وانضمام 70 عضوا جديد بالمحكمة محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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صرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي للمحكمة، بأن الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض عقدت اجتماعها برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ووافقت على جدول أعمالها الذي اشتمل على توزيع العمل الصيفي وعلى ترقية عدد 58 مستشار بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة نقض وعلى اختيار 70 مستشار "أ" من بين مستشاري الإستئناف والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة وذلك بالاقتراع السري والموافقة على تشكيل لجان الفرز وإعلان النتيجة.
 
كما استعرض رئيس المكتب الفني إنجازات المحكمة خلال العامين الماضيين واختتم الانعقاد بتوجية الشكر للمستشار مجدي أبو العلا رئيس المحكمة على رئاسته طوال العامين الماضيين.
 
 
 
 
 
 
 
 

محكمة النقض

الجمعية العمويمة للنقض

دخول اعضاء جدد للنقض

محكمة الاستئناف

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