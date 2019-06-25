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ترامب يعتزم عقد 8 اجتماعات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:10 ص
ترامب يعتزم عقد 8 اجتماعات ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب من المقرر أن يجرى اجتماعات ثنائية مع ما لا يقل عن 8 من قادة العالم على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان هذا الأسبوع.

 

وأضاف المسؤول أن ترامب سيعقد محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس الروسى فلاديمير بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وأردوغان.

 

وقال إن ترامب سيجتمع أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ورئيس الوزراء الأسترالى سكوت ماريسون ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

 

 


ترامب

عقد 8 اجتماعات ثنائية

قمة مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

أمريكا

اليابان

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