ترامب ساخرا من اتهامه بالاغتصاب للمرة الـ16: ليست من نوعى المفضل

كتبت – هناء أبو العز

سخر دونالد ترامب الرئيس الأمريكى، من محاولة جديدة، لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على إحدى الفتيات خلال فترة التسعينات، داخل غرفة لتجربة الملابس بأحد متاجر نيويورك، قائلًا: ليست من نوع النساء المفضل لدى.

وعلى موقع صحيفة"ذا هيل" علق الرئيس الأمريكى على واقعة الاغتصاب التى ذكرتها الكاتبة والصحفية "إي جين كارول" في كتاب جديد لها، قائلًا: سأقولها باحترام كبير: أولا إنها ليست نوعي. ثانيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يحدث أبدا، حسنا؟".

وأضاف ترامب أن كارول كانت "تكذب تماما" عندما روت ادعاءاتها، "لا أعرف شيئا عن هذه المرأة. لا أعرف شيئا عنها".

ورواية كارول التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي بعدما نشرت مجلة "نيويورك" مقتطفات من كتابها الجديد، يجعل منها المرأة رقم 16 على الأقل التى تتهم ترامب بارتكاب اعتداء جنسى قبل أن يصبح رئيسا.

وقالت كارول، إنها التقت بترامب عن طريق الصدفة في متجر "بيرجدورف جودمان" للملابس الفاخرة في مانهاتن، قبل أن يطلب رأيها بشأن شراء ملابس داخلية لامرأة لم يسمها، ثم وعلى سبيل المزاح اقترح أن تقوم هي بتجربة الملابس.

وتابعت كارول التي تعمل في مجلة إيل: "فى اللحظة التى أغلق فيها باب غرفة تبديل الملابس، اندفع باتجاهى ودفعنى نحو الحائط وتسبب بارتطام رأسي بشدة".

وتقول كارول إن ترامب ثبتها على الحائط قبل أن تتمكن من دفعه بعيدا عنها والهرب من غرفة تجربة الملابس، مضيفة "لم أتقدم بشكوى إلى الشرطة بعد الاعتداء خوفا من تبعات ذلك على".