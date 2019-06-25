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الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:57 م
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تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في يونيو بأسرع وتيرة منذ 2009

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:47 م
تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في يونيو بأسرع وتيرة منذ 2009 مؤشر هبوط-ارشيفية
رويترز

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هوت مبيعات التجزئة البريطانية في الشهر الجاري بأسرع وتيرة سنوية في عشرة أعوام بسحب أرقام تنطوي على مبيعات قوية غير معتادة قبل عام ولكنها تثير تساؤلات عن الزخم الاقتصادي في الربع الثاني.

ونزل مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني الشهري لمبيعات التجزئة إلى -42 من -27 في مايو، دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى تحسن القراءة إلى -10.

وقال الاتحاد إنه يجب التعامل مع الهبوط الحاد بقدر من التحفظ نظرا لأن المسح طلب من تجار التجزئة مقارنة المبيعات بها قبل عام حين كانت درجات الحرارة مرتفعة، فضلا عن زيادة الطلب بفضل أداء انجلترا القوي غير المتوقع في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ولكن المسح اتفق مع بيانات أخرى ألمحت إلى تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني بعد نمو قوي في مطلع 2019 بفضل احتفاظ الشركات بمخزونات قبل الموعد النهائي الأصلي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مارس .

وقال اقتصاديون آخرون إن المسح متقلب وإن حجم العينة الذي شمل 45 شركة تجزئة أصغر من المعتاد.


اتحاد الصناعة البريطاني

مبيعات التجزئة البريطانية

رويترز

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