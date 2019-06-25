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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:29 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 16982 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1527، نقطة.
 
 

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