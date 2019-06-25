تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 16982 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1527، نقطة.
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