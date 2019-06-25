تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثالث على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.062 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 98.2 مليون ورقة مالية بقيمة 573 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.82%، والعرب على 6.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.15% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.84%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع 11.2 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 28.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 21.5 مليون جنيه، 73 ألف جنيه، 19.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 13831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 83 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.