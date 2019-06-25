تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% خاسرة 54.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10450.59 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.97 مليون سهم بقيمة 244.8 مليون ريال قطرى عبر 5595 صفقة، وارتفع 17 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.7%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.