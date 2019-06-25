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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:42 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى-ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 16.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2623.47 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 63.7 مليون سهم محققة ما قيمته 127.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2007 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 9 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 0.90%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.87%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.40%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.02%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 7.69%.

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