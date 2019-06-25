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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:56 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الثلاثاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرا 26.26 نقطة ليصل إلى مستوى 8572.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.79% رابحا 29.02 نقطة ليصل إلى مستوى 3683.19 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 51.8 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 54 شركة. 
 
وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.10%.
 
وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.25%، ثم الرياض ريت بنسبة 2.73%، ثم الباحة بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم "السعودى الفرنسى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.20% ثم مهارة بنسبة 1.87%، ثم الخزف السعودى بنسبة 1.71%.

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