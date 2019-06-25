سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد مطلع يوليو

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:34 ص
تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد مطلع يوليو وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان، تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد فى الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل.
 
وأوضحت وزارة الصحة، أن تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم، وتنتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مشيرةً إلى أنه جاري تدريب كافة الفرق الطبية والإدارية.
 
وأشارت وزارة الصحة، أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتةً إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددةً على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، وناشدةً المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.
 
وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم تأمين كافة المنشآت الطبية، مؤكدةً على ضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، تحظى برضا المواطنين، مشيدة بدعم القيادة السياسية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلةً: "مصر تجتمع على قلب رجل واحد بهدف تطبيق المنظومة الجديدة لتغيير شكل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بما يليق بالمواطن المصرى".
 
من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد، بالجهود التى تبذلها الوزارة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وفقاً لأعلى معايير الجودة، مؤكداً تسخير كافة إمكانيات المحافظة، وتوفير كافة اللوجستيات، بما يساهم فى تطبيق المنظومة الجديدة، وفقاً لأعلى معايير الجودة.
 

 


الصحة

التأمين الصحى

بورسعيد

التجهيزات الطبية

التامين الصحى الشامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة