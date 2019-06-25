تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد مطلع يوليو

أكدت وزارة الصحة والسكان، تدشين المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد فى الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة الصحة، أن تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد، سيبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم، وتنتهى في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مشيرةً إلى أنه جاري تدريب كافة الفرق الطبية والإدارية.

وأشارت وزارة الصحة، أنه بدايةً من أول شهر يوليو المقبل، سيتم إدخال المرضى للمستشفيات عن طريق نظام الإحالة من خلال وحدات طب الأسرة، لافتةً إلى أن المستشفيات ستظل تستقبل حالات الطوارئ والحوادث فقط، مشددةً على سرعة فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، وناشدةً المواطنين بسرعة التوجه للوحدات التابعين لها حسب التوزيع الجغرافي لمحل السكن، لفتح الملف الطبي وإجراء الكشف الطبي، حتى يتم الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي الخاص بمنظومة تسجيل قاعدة بيانات المنتفعين.

وقالت وزارة الصحة، إنه سيتم تأمين كافة المنشآت الطبية، مؤكدةً على ضرورة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، تحظى برضا المواطنين، مشيدة بدعم القيادة السياسية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلةً: "مصر تجتمع على قلب رجل واحد بهدف تطبيق المنظومة الجديدة لتغيير شكل الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بما يليق بالمواطن المصرى".

من جانبه، أشاد محافظ بورسعيد، بالجهود التى تبذلها الوزارة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وفقاً لأعلى معايير الجودة، مؤكداً تسخير كافة إمكانيات المحافظة، وتوفير كافة اللوجستيات، بما يساهم فى تطبيق المنظومة الجديدة، وفقاً لأعلى معايير الجودة.