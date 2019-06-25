تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر الطيران لأبناء محافظة الوادى الجديد..اعرف التفاصيل

وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتى تخفيفاََ وخدمة لأبناء المحافظة وخاصة الحالات المرضية والمرافقين لهم بشرط تقديم تقرير طبى صادر من مستشفى حكومي أو من مستشفيات التأمين الصحي.

وأضاف المحافظ أن قرار التخفيض يشمل أساتذة الجامعة والأطباء سواء من المقيمين بالمحافظة أو المكلفين من وزارة الصحة للعمل بالمحافظة بنسبة لا تتعدى 10٪ من إجمالي مقاعد الطائرة.