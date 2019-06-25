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تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر الطيران لأبناء محافظة الوادى الجديد..اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:36 ص
تخفيض 50٪ على أسعار تذاكر الطيران لأبناء محافظة الوادى الجديد..اعرف التفاصيل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تخفيض نسبة 50٪ من قيمة حجز تذكرة الطيران لأبناء المحافظة وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 فى حال وجود مقاعد شاغرة على متنها.
 
وأوضح الزملوط أن هذا القرار يأتى تخفيفاََ وخدمة لأبناء المحافظة وخاصة الحالات المرضية والمرافقين لهم بشرط تقديم تقرير طبى صادر من مستشفى حكومي أو من مستشفيات التأمين الصحي. 
 
وأضاف المحافظ أن قرار التخفيض يشمل أساتذة الجامعة والأطباء سواء من المقيمين بالمحافظة أو المكلفين من وزارة الصحة للعمل بالمحافظة بنسبة لا تتعدى 10٪ من إجمالي مقاعد الطائرة.

 


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