تحصين 2111 كلبا واستخراج 1848 رخصة بمديريات الطب البيطرى خلال 30 يوما

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى الكلاب المحصنة خلال شهر مايو 2019 بلغ ( 2111) حيوانا وعدد الرخص التى تم استخراجها ( 1848) رخصة على مستوى جميع مديريات الطب البيطرى.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل لـ "اليوم السابع"، عليه إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة "الطب البيطرى – الصحة – المحليات – البيئة"، وتعتبر الأماكن المهجورة وتراكم القمامة العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة، حيث لاتقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الأمراض المشتركة وأهمها مرض السعار، بل تمتد إلى ما تسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وما ينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للآدميين.

وأضاف تقرير الهيئة، أن مرض السعار يعد من أخطر الأمراض المشتركة نظراً لخطورته على الصحة العامة والتى تستوجب الإسراع بمكافحة المرض وكسر دورة انتقاله فى الحيوانات والكلاب الضالة باجراء خطة شاملة للمكافحة طبقاً للإمكانيات المتاحة ووفقا للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.