تحرير 997 مخالفة مرورية و 92 مخالفة انتظار خاطئ بحملة مرورية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير997 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير997مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير 92 مخالفة انتظار خاطئ، و 112حالة تصالح فورى، وسحب 18 دراجة نارية وحجز 5دراجات، وتحصيل مبلغ 17250جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 11 رخصة، و 8 حالات تصالح وتحصيل 2700 جنيه غرامة.