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تحرير 971 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد فى مراكز أسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:38 م
تحرير 971 محضرا متنوعا خلال حملات اليوم الواحد فى مراكز أسيوط جانب من الحملات
أسيوط - ضحا صالح

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قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 971 محضر متنوع خلال حملات اليوم الواحد، التى تشنها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، على كافة المرافق والخدمات، للاطمئنان على سير العمل بطريقة سليمة، وتحقيق الإنضباط وضبط الأسعار ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله، والتأكد من توفر السلع الأساسية للمواطنين، والقضاء على السوق السوداء، مؤكداً على استمرار شن الحملات بالتنسيق مع كافة القطاعات والمديريات الخدمية، بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكليف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد بالإشراف على تلك الحملات.
 
وأوضح السكرتير المساعد، إن حملة اليوم الواحد قد شملت كافة مراكز وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع مسئولى التموين والصحة والبيئة والإشغالات والنظافة، والطب البيطري ومباحث التموين، ومسئولي الإدارات الهندسية، لافتاً إلى تحرير محاضر بالمخالفات التي تم ضبطها، حيث تضمنت 73 محضر بمركز أسيوط، و48 محضر بمركز ديروط، و177محضر بمركز القوصية، و61 محضر بمركز منفلوط، و114محضر بمركز الفتح، و79محضر بمركز أبنوب، و 70 بمركز ساحل سليم، و40 بمركز البدارى، و96 بمركز أبوتيج، و35 بمركز صدفا، و77 بمركز الغنايم، و14 بحي شرق، و87 بحي غرب، فضلاً عن إزالة كافة الإشغالات والمرافق بشوارع وميادين المراكز والقرى.
 
جانب من الحملات (1)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (2)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (3)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (4)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (5)
جانب من الحملات

جانب من الحملات (6)
جانب من الحملات 
 

محافظه اسيوط

امن اسيوط

حمله تموينيه

حمله ازاله

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