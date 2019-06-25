تحرير 429 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات بمطروح

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 65 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.