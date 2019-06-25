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تحرير 429 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات بمطروح

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:23 ص
تحرير 429 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 429 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 65 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


محافظة مطروح

مطروح

حملة مرورية

غرامات

مخالفات المرور

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