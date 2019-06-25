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تحرير 1253مخالفة مرورية وتمشيط 10مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:56 ص
تحرير 1253مخالفة مرورية وتمشيط 10مزارع فى حملة مكبرة بالمنوفية مخالفات مرورية
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة امنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

واسفرت الحملات عن تحرير 1253مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 22 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية32  قرار تعد على منافع الري، و 36قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق شنت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، اسفرت عن  فحص 10   مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 8 شخص وتبين وجود 4 عاطلين هاربين من 6 أحكام قضائية، وفى  مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص41  شقة مفروشة و 53 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.

 


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