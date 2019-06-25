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تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل .. حلقة نقاشية بمنتدى القاهرة للتغير المناخى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:18 م
تحديات الصحافة فى عصر وسائل التواصل .. حلقة نقاشية بمنتدى القاهرة للتغير المناخى التغير المناخى
كتبت أسماء نصار

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ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى فى فعاليته الحادية والستين مساء اليوم حلقة نقاشية بعنوان " تحديات الصحافة البيئية فى عصر هيمنة وسائل التواصل الاجتماعى.. دعوة لفهم أفضل لقضايا التغير المناخى" بحضور خبراء من مصر وألمانيا فى مجالات التغير المناخ والصحافة البيئية ووسائل التواصل الاجتماعى لمناقشة كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعى على الصحافة بشل عام والبيئية منها على وجه الخصوص ؟  وكيف يجب أن تتعامل الصحافة مع " الأخبار المزيفة" على وسائل التواصل الاجتماعى؟ وهل ما تزال الصحافة التقليدية مهمة ؟ ومن هو صحفى المستقبل فى عصر وسائل التواصل الاجتماعى؟.

وأكد منتدى القاهرة للتغير المناخى، أنه منذ انطلاقه فى عام 2011 على جمع الخبراء من مصر وألمانيا في مجالات التغير المناخى واسترتيچيات الطاقة المتجددة وعلوم المناخ جنباً إلى جنب مع صناع القرار والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال لتبادل الآراء وترسيخ التواصل والتعاون، وقد كان حرص المنتدى وما يزال كبيراً للعمل بيد بيد مع مجتمع الصحفيين المصريين المتخصصين فى المجالين  البيئى والعملى.

وأضاف المنتدى أنه وقع الاختيار على موضوع الفعالية نظراً لإدراكنا لعظم التأثير لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الإتصال على جميع مناحى حياتنا، وبصفة خاصة على الصحافة والبيئية منها على وجه التحديد، حيث نعايش بشكل مستمر خلال العقود الماضية ثورة فى الاتصالات وتداول المعلومات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص. وانخفض عدد مستخدمي وسائل الإعلام التقليدية بشكل كبير لصالح وسائل الإعلام الجديدة مثل فيس بوك وتوتير وغيرها. " أخبار مزيفة" تملأ القنوات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، مما يزيد من تآكل الثقة في الحقائق العلمية والمعلومات الموثوقة، وما يزال سياسيون بارزون حول العالم يشككون فى حقيقة وجود التغير المناخى، على الرغم من معايشة أثاره الخطيرة على البشرية جمعاء.

وأشار المنتدى إلى أن هذه التطورات السلبية والتى لا ندرك عظم حجمها حتى الآن سيكون لها تأثير كارثي على حياتنا و رفاهيتنا، ولن نستطيع تأجيلها إلا بجهد مستمر ورفع وعى الجمهور وإعلامه حول التغير المناخى وأثاره الخطيرة باستخدام أدوات مواتية لذلك مع التركيز على الحقائق العلمية والبحث العلمى المستمر.


منتدى القاهرة للتغير المناخى

الصحافة البيئية

وسائل التواصل الاجتماعى

الصحفيين المصريين

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