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تجميل نفق عرابى وحملات لرفع الإشغالات بالبراجيل وأوسيم وبشتيل.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:05 ص
تجميل نفق عرابى وحملات لرفع الإشغالات بالبراجيل وأوسيم وبشتيل.. صور جانب من أعمال التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة أوسيم بالجيزة، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، أعمال تطوير وصيانة وتجميل نفق عرابى، وميدان مبروك بمنطقة بشتيل. 
 
وأكد الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تم إنهاء أعمال صيانة الإنارة بالنفق وتجميله ورفع المخلفات منه ودهانه، كما تم دهان العقارات المطلة على الطريق الدائرى. 
 
وأضاف رئيس مدينة أوسيم، أنه تم بناء أسوار بمدخل نفق عرابى لحمايته من تساقط الأتربة والمخلفات به، وعدم تعطيل حركة المرور به. 
 
وفى السياق، نفذت أجهزة المدينة حملة لرفع المخلفات والقمامة من شارع احمد عرابي بالبراجيل، وشوارع المسجد الشرقي والمسجد القبلي وناصر شوشه و طريق الحفرية. 
 
كما تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمناطق "اوسيم والبراجيل وبشتيل" أسفرت عن رفع عدد كبير من الاشغالات والمحلات والكافيهات والأكشاك الغير مرخصة كما تم رفع جميع التعديات الموجودة على حرم الطريق بالشارع وتيسير حركة المرور للمواطنين، أشرف على الحملة المهندس خالد السيد نائب رئيس المدينة، وأحمد فاروق مدير إشغالات المدينة ومحمد ياسين رئيس وحدة البراجيل، ومحمد أبو ستيت مدير المتابعه بالبراجيل. 
 
الإشغالات (1)
 

الإشغالات (2)
 

الإشغالات (3)
 

الإشغالات (4)
 

الإشغالات (5)
 

الإشغالات (6)
 

الإشغالات (7)
 

الإشغالات (8)
 
 

اوسيم

البراجيل

رفع الاشغالات

نفق عرابي

دهان العقارات

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